«Уфа» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура РФПЛ «Уфа» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Сысуев, Игбун.
«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Рыбусь, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РФПЛ «Уфа» — «Локомотив». Встреча состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник».