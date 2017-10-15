Почеттино: однажды я бы с удовольствием возглавил сборную Англии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о заинтересованности в назначении на пост наставника сборной Англии.
«Если бы я однажды должен был поработать на международном уровне, я бы с удовольствием воспользовался возможностью тренировать сборную Англии. Слышал, что раньше меня рассматривали на этот пост, но не знаю, была ли в этом какая-то правда.
Я бы воссоединился с многими знакомыми лицами: Гарри Кейн, Дэнни Роуз, Деле Алли, Эрик Дайеер, Адам Лаллана. 17 из последних 21-го новичка сборной Англии играли под моим руководством», — цитирует тренера Sportsmole.
Почеттино: «Тоттенхэм» играл хорошо, но не более того