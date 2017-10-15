«Зенит» дома уступил «Арсеналу» в матче молодёжного первенства

В матче 13-го тура молодёжного первенства России «Зенит» в Санкт-Петербурге со счётом 1:2 проиграл тульскому «Арсеналу».
Сине-бело-голубые вышли вперёд на 59-й минуте, когда точным ударом отметился Егор Денисов. Отыграться гости сумели на 76-й минуте — счёт сравнял вышедший на замену Аркадий Лобзин. Три минуты спустя «Арсенал» забил сумел забить победный мяч — отличился Константин Маркин.
В таблице молодёжного первенства «Зенит» (17 очков) занимает девятое место, а «Арсенал» (13) располагается на 13-й строчке.