Кейлор Навас вернулся в общую группу «Реала»

Вратарь «Реала» Кейлор Навас восстановился после травмы, сообщает официальный сайт мадридского клуба. Костариканец сегодня, 15 октября, приступил к тренировкам в общей группе.
Навас получил повреждение мышцы правого бедра в расположении сборной Коста-Рики и не смог принять участие во вчерашнем матче восьмого тура испанской Примеры с «Хетафе» (2:1).
«Реал» начал подготовку к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится 17 октября. Гарет Бэйл, Даниэль Карвахаль и Матео Ковачич продолжают восстанавливаться и не сыграют со «шпорами».
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