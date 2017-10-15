Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Рубина» на матч 13-го тура РФПЛ

«Ростов» и «Рубин» определились со стартовыми составами на предстоящий сегодня, 15 октября, в Ростове-на-Дону матч 13-го тура российской Премьер-Лиги.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Игнасон, Макеев, Байрамян, Могилевец, Маер, Думбия, Шомуродов, Дядюн.
Запасные: Абаев, Гошев, Калачёв, Киреев, Зуев, Бухаров, Ионов, Кинтеро.
«Рубин»: Джанаев, Набиуллин, Гранат, Навас, Сигурдссон, Кудряшов, М'Вила, Оздоев, Лестьенн, Карадениз, Канунников.
Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Сорокин, Бурлак, Бауэр, Цакташ, Камболов, Сонг, Рочина, Жемалетдинов, Азмун.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 16:30 мск.