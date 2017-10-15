«Фиорентина» на своём поле переиграла «Удинезе»

«Фиорентина» на своём поле одержала победу над «Удинезе» в матче восьмого тура итальянской серии А. Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Дублем в составе «фиалок» отличился французский нападающий Сириль Теро. Единственный гол у гостей забил бразильский защитник Самир.
«Фиорентина» набрала десять очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» с шестью баллами в своём активе располагается на 14-й позиции.