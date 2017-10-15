Индонезийский голкипер скончался после столкновения с партнёром во время матча

Вратарь индонезийского клуба «Персела» Чойрул Худа умер в больнице после столкновения со своим одноклубником Рамоном Родригесом в конце первого тайма матча чемпионата Индонезии с командой «Семен Паданг».
Сразу после инцидента 38-летнего вратаря доставили в больницу, где он скончался. У него были диагностированы серьёзные травмы головы и шеи.
Худу заменили на второй добавленной минуте к первому тайму, и матч продолжился. В итоге «Персела» одержала победу со счётом 2:0.
Видео столкновения можно посмотреть в YouTube.
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