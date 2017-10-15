Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лукас Васкес: Иско играет в уличный футбол, он не скрывает свою сущность

15 октября 2017, воскресенье. 16:24 Футбол

Нападающий «Реала» Лукас Васкес, комментируя выездную победу над «Хетафе» (2:1) в матче восьмого тура испанской Примеры, похвалил партнёра по команде Иско, который вышел на замену во втором тайме и отдал голевой пас на форварда Криштиану Роналду, забившего победный мяч.

«Иско играет в уличный футбол, он не скрывает свою сущность. То, как он играет, идёт изнутри, рядом с ним очень приятно выступать. Он находится в прекрасной форме, надеюсь, так будет продолжаться и дальше», — приводит слова Васкеса Marca.

Марсело: Роналду всегда решает исход матча, когда это нужно сделать
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Хетафе Иско Лукас Васкес
Новости. Футбол
15 октября 2017, воскресенье
16:54 Болельщики «Ростова» поучаствовали в акции в поддержку травмированного Юсупова
16:50 Алексей Миранчук провёл 100-й матч за «Локомотив» в РФПЛ
16:44 Розетти: в других странах система видеопомощника работает лучше, чем в Италии
16:25 Сёмин: «Локомотив» плохо приспособился к полю в Уфе
16:24 Лукас Васкес: Иско играет в уличный футбол, он не скрывает свою сущность
16:06 Сёмин: игра с «Уфой» была до ошибки. «Локомотив» её допустил и проиграл
16:02 Индонезийский голкипер скончался после столкновения с партнёром во время матча
16:00 Семак: «Уфа» одержала заслуженную победу в матче с «Локомотивом»
15:53 «Уфа» нанесла «Локомотиву» первое гостевое поражение в нынешнем сезоне РФПЛ
15:26 «Фиорентина» на своём поле переиграла «Удинезе»
15:22 Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Рубина» на матч 13-го тура РФПЛ
15:20 Конте признался, что иногда ненавидит свою работу
15:15 Кейлор Навас вернулся в общую группу «Реала»
14:54 Моуринью не намерен заканчивать карьеру в «Манчестер Юнайтед»
14:53 «Зенит» дома уступил «Арсеналу» в матче молодёжного первенства
14:49 Марокко примет чемпионат африканских наций — 2018
14:40 Президент «Севильи» считает, что в матче со «Спартаком» фаворита нет
14:15 Кьер попал в заявку «Севильи» на матч со «Спартаком»
14:00 Гамшик — о победной серии «Наполи»: это только начало, впереди ещё долгий сезон
13:57 «Амкар» разгромил «Тосно» в молодёжном первенстве, в матче было забито 7 голов
13:38 А. Давыдов: ранняя ошибка посадила «Зенит-2» на нервный стресс
13:28 Икарди — о миланском дерби: это будет огненная игра
13:26 Алли: во время знакомства ассистент Почеттино сказал мне: «Ты не нравишься ему»
13:12 Почеттино: однажды я бы с удовольствием возглавил сборную Англии
13:09 Матич: для «МЮ» важная вещь состоит в том, что мы не проиграли «Ливерпулю»
12:50 «Уфа» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы
12:43 Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес получил травму правого плечевого сустава
12:30 Вилюш: друзья из Польши были в шоке, узнав о поездке «Ростова» в Хабаровск
12:29 Кэхилл: «Челси» недорабатывал в матче с «Кристал Пэлас», на нас это не похоже
12:24 Гунько: к чести ребят, «Спартак-2» не опустил рук в Питере, забив на 90-й минуте
12:19 Ловрен: «Ливерпуль» был лучше «МЮ» и заслужил большего, чем одно очко
12:12 Дини: Венгер уже обвинил судью в поражении, но вообще-то причина не в этом
12:11 Матч «Спартак» — «Севилья» обслужит итальянский арбитр Рокки
12:08 Д. Реднапп: «Ливерпуль» так и не решил ни одной прошлогодней проблемы
12:00 Эллардайс: предложение шотландцев было заманчивым, но сейчас неподходящее время
11:47 Почеттино: «Тоттенхэм» играл хорошо, но не более того
11:37 Вратарь «Лацио»: предполагали, что Дибала будет бить пенальти в правый угол
11:34 «Зенит» — «Арсенал» (Тула): на матче ожидается до 54 тыс. зрителей
11:25 Точилин: в «Спартаке-2» собраны игроки, способные выйти на более высокий уровень
11:25 Клопп: даже «Барселона» не способна создать у ворот «МЮ» 20 голевых моментов
11:11 Иммобиле: очень приятно прервать домашнюю беспроигрышную серию «Ювентуса»
11:10 Бош: возвращение мяча вратарю — это не стиль игры дортмундской «Боруссии»
11:00 Сауль: мяч в ворота «Барселоны» принёс мне облегчение
11:00 Акция памяти Сарсании, выбежавший фанат и молитва Смолова. Фото «Краснодар»–ЦСКА
10:58 А. Ребров: игроки «Спартака» показали в Грозном характер и взяли важные три очка
Все новости RSS
Партнерский контент