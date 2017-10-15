Лукас Васкес: Иско играет в уличный футбол, он не скрывает свою сущность

Нападающий «Реала» Лукас Васкес, комментируя выездную победу над «Хетафе» (2:1) в матче восьмого тура испанской Примеры, похвалил партнёра по команде Иско, который вышел на замену во втором тайме и отдал голевой пас на форварда Криштиану Роналду, забившего победный мяч.
«Иско играет в уличный футбол, он не скрывает свою сущность. То, как он играет, идёт изнутри, рядом с ним очень приятно выступать. Он находится в прекрасной форме, надеюсь, так будет продолжаться и дальше», — приводит слова Васкеса Marca.
Марсело: Роналду всегда решает исход матча, когда это нужно сделать