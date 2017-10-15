Розетти: в других странах система видеопомощника работает лучше, чем в Италии

Бывший арбитр Роберто Розетти, ответственный за внедрение системы видеопомощника арбитра (VAR) в Италии, рассказал, как проходит адаптация системы в серии А.
«Пути назад нет. Мы знаем об ограничениях и существующих проблемах, и знаем, что было допущено несколько ошибок, но нужно учесть, что эта система применяется только два месяца и нужно время на её усовершенствование. В других странах эта система работает лучше, так как там дольше работали над техническими аспектами», — цитирует Розетти интернет-портал Football Italia.
В этом сезоне система VAR, помимо серии А, используется в чемпионатах Германии и Португалии, а также в нескольких других странах Европы.
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