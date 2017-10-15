Корян: «Уфа» может отобрать очки у любого соперника

Нападающий «Локомотива» Аршак Корян прокомментировал гостевое поражение от «Уфы» (0:1) в матче 13-го тура РФПЛ.
«Уфа» всегда славилась неуступчивостью. Это команда, которая может поставить в некомфортные условия любого соперника и отобрать у него очки.
В этом матче «Уфа» как всегда плотно оборонялась. После забитого мяча они окончательно сели в оборону.
У нас было два момента в первом тайме. Нужно было их реализовать. Игра шла до гола. Они забили первыми и победили.
Что говорил тренер перед выходом на поле? Постараться создать моменты, играть шире. Не всё получилось", — цитирует Коряна официальный сайт «Локомотива».
Сёмин: игра с «Уфой» была до ошибки. «Локомотив» её допустил и проиграл