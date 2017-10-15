Гол Руни принёс «Эвертону» ничью в матче с «Брайтоном»

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле принимал «Эвертон». Встреча проходила на стадионе «Фалмер» и завершилась со счётом 1:1.
Ключевые события в этом матче пришлись на концовку. Хозяева благодаря голу Антони Кнокара на 82-й минуте вышли вперёд в счёте, однако «Эвертону» удалось отыграться. На 90-й минуте удар с 11-метрового реализовал Уэйн Руни.
В активе «Брайтона» и «Эвертона» теперь по восемь очков. В турнирной таблице они присоединились к четырём другим командам с аналогичным количеством баллов, которые занимают с 12-го по 17-е место.