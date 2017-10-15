Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Арсенала» на матч 13-го тура РФПЛ

Петербургский «Зенит» и тульский «Арсенал» определились со стартовыми составами на предстоящий сегодня в Санкт-Петербурге матч 13-го тура российской Премьер-Лиги.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Кришито, Смольников, Мевля, Шатов, Ерохин, Кузяев, Краневиттер, Кокорин, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Лодыгин, Терентьев, Новосельцев, Маммана, Жирков, Паредес, Капленко, Ригони, Дзюба, Полоз.
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Горбатенко, Ткачёв, Боурчану, Чаушич, Шевченко, Кангва.
Запасные: Левашов, Березин, Григалава, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Максимов, Берхамов, Сикоев, Расич.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Арсенал». Начало — в 19:00 мск.