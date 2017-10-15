«Шериф» одержал 10-ю подряд победу в чемпионате перед игрой с «Локомотивом» в ЛЕ

Молдавский «Шериф», который является соперником «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы, одержал победу в матче национального первенства.
«Шериф» в матче 13-го тура чемпионата Молдавии на выезде обыграл «Петрокуб» со счётом 3:1. Эта победа стала для клуба 10-й подряд в чемпионате страны. «Шериф» с 35 очками лидирует в турнирной таблице молдавского первенства, «Петрокуб» (15) располагается на пятой строчке.
«Локомотив» проведёт первый матч Лиги Европы с «Шерифом» 19 октября в Молдавии, а ответная встреча команд пройдёт в Москве 2 ноября.
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