Петров: в Петербурге погода нагоняет депрессию, кубанскую жару переношу спокойно

Защитник «Краснодара» Сергей Петров рассказал, что для него, санкт-петербуржца, долгое время живущего в Краснодаре, сейчас тяжелее переносить — петербургскую погоду, с вечными дождями и отсутствием солнца, или кубанскую жару.
«В Санкт-Петербурге погода нагоняет депрессию, а сюда приезжаешь, видишь солнце, и сразу поднимается настроение. К жаре за эти пять лет я уже адаптировался, переношу её совершенно спокойно», — поведал Петров в интервью, опубликованном на официальном сайте «Краснодара».
26-летний футболист также рассказал, почему выступает под 98-м номером. «Когда я подписал свой первый контракт, с дублем «Зенита», то тогда мне этот номер и дали – он просто был свободным. Вот с тех пор я его и не меняю. К тому же 98 – это цифровой автомобильный код питерского региона (улыбается)», — рассказал Петров.