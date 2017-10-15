Супруга Месси подтвердила, что ждёт ребёнка

Антонелла Роккуццо, которая является супругой нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, подтвердила информацию испанских СМИ о своей беременности.
29-летняя девушка разместила в своём «инстаграме» фотографию с собой, Лионелем и двумя детьми, подписав её: «Семья из пяти человек».
Таким образом, Лионель Месси станет отцом в третий раз. У 30-летнего футболиста уже есть двое детей – двухлетний Матео и четырёхлетний Тьяго.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Антонеллы Роккуццо.
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