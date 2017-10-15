«Байер» и «Вольфсбург» победителя выявить не сумели

В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» и «Вольфсбург» сыграли вничью со счётом 2:2 в Леверкузене.
«Байер» вышел вперёд на 29-й минуте, когда точным ударом отметился Ларс Бендер. Отыгрался «Вольфсбург» в конце первого тайма — счёт сравнял Дивок Ориги. Вновь повести в счёте хозяева сумели на 61-й минуте — отличился Лукас Аларио. Однако гости опять сравняли счёт — окончательный результат на 69-й минуте установил Якуб Блащиковски.
В таблице немецкого чемпионата «Байер» (9 очков) занимает 12-е место, а «Вольфсбург» (8) — 14-е.