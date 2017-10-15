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«Байер» и «Вольфсбург» победителя выявить не сумели

15 октября 2017, воскресенье. 18:23 Футбол

В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» и «Вольфсбург» сыграли вничью со счётом 2:2 в Леверкузене.

«Байер» вышел вперёд на 29-й минуте, когда точным ударом отметился Ларс Бендер. Отыгрался «Вольфсбург» в конце первого тайма — счёт сравнял Дивок Ориги. Вновь повести в счёте хозяева сумели на 61-й минуте — отличился Лукас Аларио. Однако гости опять сравняли счёт — окончательный результат на 69-й минуте установил Якуб Блащиковски.

В таблице немецкого чемпионата «Байер» (9 очков) занимает 12-е место, а «Вольфсбург» (8) — 14-е.

Германия - Бундеслига. 8-й тур
15 октября 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
2 : 2
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 – Бендер – 29, 1:1 – Ориги – 44, 2:1 – Аларио – 61, 2:2 – Блащиковски – 69
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Байер Вольфсбург
Новости. Футбол
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