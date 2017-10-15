«Рубин» обыграл на выезде «Ростов», прервав серию из четырёх поражений

В матче 13-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал на своём поле «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Олимп-2» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол на 67-й минуте записал на свой счёт полузащитник казанцев Янн М`Вила. На 45-й минуте хавбек «Ростова» Жан Маер не реализовал пенальти. Таким образом, «Рубин» прервал свою серию из четырёх поражений в РФПЛ. Ростовская же команда проиграла в четвёртой игре чемпионата подряд, доведя свою серию без побед до семи матчей.
«Рубин» (17 очков) располагается на девятом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Ростов» (16) находится на 10-й строчке.
Посмотреть видео можно в «твиттере» РФПЛ.