Кучук: благодарю игроков «Ростова» за уровень игры с «Рубином», мы старались

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал домашнее поражение от «Рубина» (0:1) в матче 13-го тура РФПЛ.
«Опустим пенальти, который не реализовал Маер, оставим его в покое. Это лотерея.
В принципе, сегодня у нас получалось очень многое. Не получилось закрыть единственный стандарт соперника. В футболе так бывает — вроде имеешь преимущество, но один стандарт решает исход матча.
Команду хочу поблагодарить за уровень игры. Очень тяжёлые условия и поле, но мы старались всё время добавлять. Так бывает», — сказал Кучук в эфире телеканала «Наш футбол».