Бердыев: когда-то «Рубину» тоже должно было повезти

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал гостевую победу над «Ростовом» (1:0) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.
«У нас два равных вратаря, и думаю, что тот период, когда Сослан входил в команду, был необходим для адаптации. Сейчас он в неплохой форме, поэтому играет.
Безусловно, погода отпечаток произвела, но мне бы хотелось в первую очередь ребят поздравить. Всё-таки когда-то нам тоже должно было повезти. В конце у «Ростова» штурм был достаточно серьёзный, и слава богу, что выдержали.
В ситуации с голом Янн М'Вила оказался там, где и должен был быть", — заявил Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».
«Рубин» обыграл на выезде «Ростов», прервав серию из четырёх поражений