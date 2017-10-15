«Сьон» дома уступил «Санкт-Галлену», Митрюшкин пропустил два мяча

В матче 11-го тура чемпионата Швейцарии «Сьон», за который выступает голкипер молодёжной сборной России Антон Митрюшкин, уступил «Санкт-Галлену».
Встреча, прошедшая на стадионе «Турбийон (Сьон), завершилась победой гостей со счётом 2:1. На 33-й минуте ворота 21-летнего Митрюшкина поразил Марко Араторе, а на 57-й отличился Нассим Бен-Халифа. Хозяева сумели отыграть один мяч на 77-й минуте, когда пенальти реализовал Оливейра Адриан.
После 11 матчей «Сьон» располагается на седьмой строчке в таблице чемпионата Швейцарии, имея в активе 12 очков.
Митрюшкин признан лучшим игроком «Сьона» в матче с «Янг Бойз»