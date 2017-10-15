«Вильярреал» обыграл «Жирону», Черышев вышел на замену

В матче 8-го тура чемпионата Испании «Жирона» принимала на своём поле «Вильярреал». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе победителей дубль оформил форвард Седрик Бакамбу, а за «Жирону» гол забил нападающий Кристиан Стуани. На 66-й минуте в составе «Вильярреала» на поле на замену вышел российский полузащитник Денис Черышев, который недавно оправился от травмы.
«Вильярреал» (13 очков) располагается на восьмом месте в турнирной таблице Примеры, «Жирона» (6) находится на 17-й строчке.