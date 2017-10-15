Семак: радости на моём лице нет, готовлюсь к следующему матчу

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча 13-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча, прошедшая сегодня в Уфе, завершилась победой хозяев поля с минимальным счётом. Единственный гол на 76-й минуте забил Сильвестр Игбун.
«Мне игра в исполнении нашей команды понравилась, может быть, нам сложно даются голы, не скажу, что у нас было много супермоментов, но острота постоянно исходила от нас. Неплохо мы использовали стандартные положения, конечно, нужно забивать. В целом претензий, естественно, ни к кому нет. По самоотдаче, по движению, по дисциплине провели хороший матч и заслужили победу.
Конечно, мы уже думаем об игре со «СКА-Хабаровск». Нужно немного посмаковать победу, заслуженную, тяжёлую, трудную, с прекрасной командой. А с завтрашнего дня будем думать о следующей сопернике, будет перелёт. Видите, что радости на моём лице нет, готовлюсь к следующему матчу", — приводит слова Семака Rusfootball.
Наставник «Уфы» также выразил мнение, что нападающий Сильвестр Игбун не заслуживал жёлтой карточки за симуляцию.
«Сам момент в повторе не видел, но с помощниками обсуждали. Возможно обсуждать, был пенальти или нет, но речь о симуляции точно не идёт. В дальнейшем игроки «Локомотива» провоцировали Слая, в случае с предполагаемой второй карточкой судья принял верное решение», — заявил Семак.