Прямая видеотрансляция матча «Бетис» — «Валенсия»

«Чемпионат» представляет пользователям нашего портала прямую видеотрансляцию матча 8-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Валенсия», который пройдёт сегодня, 15 октября, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.
Трансляция начнётся в 21:45 по московскому времени.
В турнирной таблице испанского первенства «Бетис» (13 очков) располагается на шестой строчке, а «Валенсия» (15) занимает пятое место. Полную таблицу Примеры можно посмотреть на «Чемпионате».
В прошлом туре «Бетис» на выезде сыграл вничью с «Реал Сосьедад» (4:4), а «Валенсия» на своём поле обыграла «Атлетик» (3:2).