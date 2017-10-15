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Прямая видеотрансляция матча «Бетис» — «Валенсия»

15 октября 2017, воскресенье. 19:45 Футбол

«Чемпионат» представляет пользователям нашего портала прямую видеотрансляцию матча 8-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Валенсия», который пройдёт сегодня, 15 октября, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

Трансляция начнётся в 21:45 по московскому времени.

В турнирной таблице испанского первенства «Бетис» (13 очков) располагается на шестой строчке, а «Валенсия» (15) занимает пятое место. Полную таблицу Примеры можно посмотреть на «Чемпионате».

В прошлом туре «Бетис» на выезде сыграл вничью с «Реал Сосьедад» (4:4), а «Валенсия» на своём поле обыграла «Атлетик» (3:2).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бетис ФК Валенсия
Новости. Футбол
15 октября 2017, воскресенье
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