Созин: «Зенит» боится, что Джорджевич забьёт ему за «Арсенал» пять голов?

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением об отсутствии нападающего Луки Джорджевича в составе тульского «Арсенала» в гостевом матче 13-го тура РФПЛ с «Зенитом». Черногорский форвард является игроком питерской команды, а за тульский клуб выступает на правах аренды. По арендному соглашению, Джорджевич не может играть за «Арсенал» против своего клуба.
«Перед началом сезона «Зенит» раздал больше половины прошлогоднего состава команды: и Ибрагима Цаллагова, и Луку Джорджевича, дальше нет смысла перечислять. Последний, по большому счёту, в обойме команды не был. Не могу сказать, что он популярный и востребованный игрок. Абсолютно верно его отдали в тульский «Арсенал». Там он начал выходить, забивать. Наступает матч с «Зенитом», а по идиотскому правилу Джорджевич играть против этой команды не может. Петербуржцы боятся, что он забьёт им пять? Тогда не надо было отдавать такого игрока. Против каких команд ему играть, чтобы расти? Наверное, против Кришито и Ивановича, а не против условного «Амкара». А Джорджевич на сегодняшний день лучший бомбардир «Арсенала», он встроен в схему, на него рассчитывает команда.
Это относится не только к «Зениту». Существует такая практика, и она какая-то порочная. В прошлом сезоне, например, «Краснодар» и «Локомотив» обменялись игроками, взяли футболистов на нужные позиции. Но если Роман Шишкин мог сыграть против «Локомотива», то Ари против «Краснодара» — нет. Может, стоит прийти к общему знаменателю? Если отдаёшь игрока, то пусть он играет с любой командой, хоть во дворе, лишь бы рос и прогрессировал» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Арсенал».