В матче «Лилль» — «Труа» судья по ошибке удалил не того игрока

В матче 9-го тура чемпионата Франции «Лилль» на своём поле сыграл вничью с «Труа». Встреча, которая состоялась накануне, проходила на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 2:2.
В самой концовке матча случился курьёзный инцидент с участием главного арбитра встречи Хакима Бен Эль-Хаджи. На третьей компенсированной минуте судья назначил в ворота хозяев 11-метровый удар, а также показал защитнику «Лилля» Эдгару Йе красную карточку. Однако на самом деле фол в штрафной площади совершил другой защитник команды хозяев — Ибрагим Амаду, а Йе просто оказался рядом после эпизода с нарушением правил.
Благодаря реализованному пенальти «Труа» удалось сравнять счёт и добиться ничьей.
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