«Вердер» проиграл «Боруссии» М, продлив серию без побед в Бундеслиге до 8 матчей

В матче 8-го тура чемпионата Германии «Вердер» принимал на своём поле мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Везерштадион» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В составе победителей отличились полузащитник Ларс Штиндль и защитник Янник Вестергор. Таким образом, «Вердер» четвёртый матч из стартовых восьми в новом сезоне Бундеслиги и по-прежнему не одержал ни одной победы.
«Боруссия» М (14 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «Вердер» (4) находится на предпоследней 17-й строчке.