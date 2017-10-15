Тульский «Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ с 7 мая

В матче 13-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» с минимальным счётом уступил тульскому «Арсеналу».
Единственный гол был забит на 73-й минуте — Кирилл Комбаров разогнался на правом фланге, сместился в штрафную и прострелил мимо защитника на Эванса Кангва, который ударил в ближний угол ворот мимо Андрея Лунёва. Таким образом, сине-бело-голубые проиграли в матче чемпионате страны впервые с 7 мая.
Несмотря на неудачный результат, «Зенит» (28 очков) остаётся лидером в таблице РФПЛ. «Арсенал» (17 очков) располагается на восьмой строчке.
Посмотреть гол можно в «твиттере» РФПЛ.