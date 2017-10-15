«Интер» — «Милан»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Милана» на матч 8-го тура чемпионата Италии, который пройдёт сегодня, 15 октября, на стадионе «Сан-Сиро».
«Интер»: Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо, Кандрева, Борха Валеро, Матиас Весино Фалеро, Гальярдини, Перишич, Икарди.
«Милан»: Доннарумма, Мусаккио, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Билья, Кессье, Бонавентура, Борини, Сусо, Андре Силва.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Милан». Начало встречи — в 21:45 мск.