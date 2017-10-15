Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Копенгаген» второй раз подряд проиграл в чемпионате

«Копенгаген», который является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы, провёл матч в своём национальном чемпионате.
Во встрече 12-го тура чемпионата Дании «Копенгаген» на выезде уступил «Оденсе» со счётом 0:1. Таким образом, гости потерпели второе подряд поражение в датской Суперлиге.
«Копенгаген» (18 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Дании, «Оденсе» (17) — на седьмой строчке.
В первом матче с «Локомотивом» в групповом этапе Лиги Европы «Копенгаген» на своём поле сыграл вничью (0:0). Второй матч между командами пройдёт в Москве 23 ноября.