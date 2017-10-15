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«Леганес» нанёс «Малаге» седьмое поражение в нынешнем сезоне

15 октября 2017, воскресенье. 21:24 Футбол

В матче 8-го тура испанской Примеры «Леганес» в гостях обыграл «Малагу». Встреча, прошедшая на стадионе «Ла-Росаледа», завершилась со счётом 2:0.

«Леганес» открыл счёт на 56-й минуте, когда точным ударом отметился Габриэл. На 78-й минуте Александер Шимановски установил окончательный результат. «Малага» заканчивала матч вдесятером — на 81-й минуте был удалён Ресио, получивший вторую жёлтую карточку.

В таблице испанского первенства «Малага» (1 очко) располагается на последней строчке, а «Леганес» (14) занимает шестое место.

Испания - Примера. 8-й тур
15 октября 2017, воскресенье. 19:30 МСК
Малага
Малага
0 : 2
Леганес
Леганес
0:1 – Габриэл – 56, 0:2 – Шимановски – 78
Удаления: Ресио, 81 – нет
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Леганес ФК Малага
Новости. Футбол
15 октября 2017, воскресенье
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