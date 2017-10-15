«Леганес» нанёс «Малаге» седьмое поражение в нынешнем сезоне

В матче 8-го тура испанской Примеры «Леганес» в гостях обыграл «Малагу». Встреча, прошедшая на стадионе «Ла-Росаледа», завершилась со счётом 2:0.
«Леганес» открыл счёт на 56-й минуте, когда точным ударом отметился Габриэл. На 78-й минуте Александер Шимановски установил окончательный результат. «Малага» заканчивала матч вдесятером — на 81-й минуте был удалён Ресио, получивший вторую жёлтую карточку.
В таблице испанского первенства «Малага» (1 очко) располагается на последней строчке, а «Леганес» (14) занимает шестое место.