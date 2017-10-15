Манчини рассказал, почему заменил Шатова после первого тайма

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, почему заменил полузащитника Олега Шатова в перерыве домашнего матча 13-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:1).
«Я его заменил не потому, что мне не нравилась его игра. Он недавно восстановился после довольно тяжёлой травмы, у него был длительный период восстановления. Не мог дать ему больше 45 минут, поэтому заменил в перерыве. Я всё ещё надеюсь, что он будет улучшать свою игру в ближайшее время», — цитирует Манчини официальный сайт петербургского клуба.
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