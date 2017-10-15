Гол Жулиано помог «Фенербахче» победить в матче чемпионата Турции

В матче 8-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» принимал на своём поле «Йени Малатьяспор». Встреча проходила на стадионе «Улкер – Шюкрю Сараджоглу» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей отличились Озан Туфан, Хассан Али Калдырым и бывший полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано, который забил после голевой передачи экс-хавбека «Динамо» Матьё Вальбуэна. За гостей гол забил Мустафа Алтынтас.
«Фенербахче» (14 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Турции, «Йени Малатьяспор» (8) находится на 13-й строчке.