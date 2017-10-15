Джорджевич: обидно, что не смог сыграть против «Зенита». Очень этого хотелось

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич, который в этом сезоне на правах аренды выступает за тульский «Арсенал», сообщил, что хотел бы помочь своей нынешней команде в матче 13-го тура РФПЛ с питерцами. «Арсенал» на выезде обыграл «Зенит» со счётом 1:0, а Джорджевич пропускал встречу в соответствии с арендным соглашением.
«Арсенал» хорошо играл, хорошо оборонялся, дождался момента и забил. Обидно, что я не смог принять участия в игре. Очень хотелось сыграть против моей команды. Успел пообщаться с бывшими партнёрами – мне кажется, они расстроены. «Арсенал» — маленькая команда, они ждали, что завоюют три очка, но не получилось», — передаёт слова Джорджевича корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
Созин: «Зенит» боится, что Джорджевич забьёт ему за «Арсенал» пять голов?