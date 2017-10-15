Иванович: «Зенит» не сыграл на том уровне, который нужен для победы

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал домашнее поражение от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.
«Каждая игра тяжёлая, мы старались забить, но у нас не получилось. Команды против «Зенита» играют в обороне, в контратакующий футбол. «Арсенал» сыграл одну хорошую игру.
Думаю, мы не заслужили три очка, мы не сыграли на том уровне, котором надо, чтобы победить. Каждая игра на этом стадионе нам даётся тяжело, мы стараемся, готовимся к тому, что соперник будет обороняться. Это нормально. Мяч не перемещался настолько быстро, насколько надо, мы не создавали достаточного количества моментов. Если бы мы забили гол, это была бы совсем другая игра.
Я как защитник не могу быть доволен игрой в обороне, если мы пропустили гол. Мешал и прошитый газон», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
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