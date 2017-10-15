Шац: поражение «Зенита» связано со стечением сразу нескольких факторов

Известный шоумен и болельщик «Зенита» Михаил Шац прокомментировал домашнее поражение команды от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 13-го тура РФПЛ.
«Это жизнь. Бывают такие осечки. Думаю, это связано с перерывом на сборные, перерывом в подготовке, моделью игры «Арсенала». В общем, стечение сразу нескольких факторов. Повлияла и драма с Константином Сарсанией – команда как семья, которая создавалась при его непосредственном участии. Время непростое. У «Зенита» было под 20 ударов по воротам, но остроту создавать не удавалось. Всё по игре.
«Зениту» предстоит непростой отрезок. Помимо Лиги Европы, в которой всё более-менее ясно, впереди два матча с ближайшими конкурентами. График тяжёлый, не думаю, что удастся одинаково и ровно выступить в каждой игре. Это будет одна из проверок Манчини», — сказал Шац в беседе c корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.