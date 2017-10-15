Кангва: приятно, что тульский «Арсенал» обыграл сильнейший клуб России

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва прокомментировал гостевую победу над «Зенитом» (1:0) в матче 13-го тура РФПЛ. В этой встрече форвард стал автором единственного гола.
«Я бы хотел отметить, что мы сегодня играли, пожалуй, с сильнейшей командой России на данный момент. «Зенит» до этого не потерпел ни одного поражения. Мы были бы довольны и одним очком, но с божьей помощью завоевали три. Атмосфера была замечательной, великолепный стадион. Приятно, что мы обыграли сильнейший клуб России.
У нас изначально план был построен, чтобы компактно сыграть в обороне и искать шансы в контратаке. Так и получилось. Приятно, что усилия партнёров в атаке удалось завершить мне. Рад, что получилось забить на этом замечательном стадионе. То, что мы сыграли на ноль, будет для «Арсенала» дополнительной мотивацией в будущем», — передаёт слова Кангва корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
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