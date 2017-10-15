Кузяев: «Зенит» дома должен побеждать тульский «Арсенал» в любом состоянии

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал домашнее поражение от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.
«Мы владели преимуществом, но пропустили обидную контратаку. Ничего страшного. Без поражений не бывает побед. Думаю, не стоит оправдываться паузой на матчи сборных. В любом состоянии, тем более дома, мы должны были побеждать тульский „Арсенал“.
В первом тайме мы играли академично. В перерыве тренер попросил играть агрессивнее, сконцентрироваться на атаке, пытаться играть в одно-два касания. Считаю, что второй тайм мы провели лучше", — сказал игрок в эфире программы «После футбола».
Божович: барана перед игрой с «Зенитом» в тульском «Арсенале» не резали