Бенитес: моё единственное сожаление связано с фанатами «Ньюкасла»

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес поделился впечатлениями от ничьей в матче 8-го тура английской Премьер-Лиги с «Саутгемптоном». Встреча, прошедшая на стадионе «Сент-Мэри» (Саутгемптон), завершилась со счётом 2:2.
«Мы играли хорошо, но всё же пропустили два гола, поэтому что-то было не так. Мы должны продолжать упорно трудиться и совершенствоваться.
Моё единственное сожаление связано с фанатами, потому что нас на этом выезде поддерживали 3500 болельщиков. Мне жаль их, потому что мы могли бы взять три очка и все бы вернулись домой счастливее», — сказал Бенитес в интервью Sky Sports.
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