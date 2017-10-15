Куман: «Эвертон» показывает себя не очень хорошо, но я горжусь командой

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился впечатлениями от ничьей в матче 8-го тура английской Премьер-Лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходила на стадионе «Фалмер» и завершилась со счётом 1:1. «Ириски» занимают 16-е место в таблице.
«Пока „Эвертон“ показывает себя в этом сезоне не очень хорошо, мы это знаем. Мы много работаем, боремся, но в АПЛ высокая конкуренция. Однако я горжусь командой и тем, что они показали сегодня в действительно сложной ситуации. Именно так нам нужно проявлять себя под давлением. И мы будем это делать.
Вся моя футбольная жизнь — это давление. Если я не получаю давления снаружи, то буду оказывать его самостоятельно», — сказал Куман в эфире Sky Sports.
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