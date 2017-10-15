Хацкевич: начну с шутки — «Динамо» К провалило только 20 минут, но этого хватило

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал поражение в выездном матче 12-го тура чемпионата Украины с «Черноморцем» (1:2).
«Если начать с шутки, то мы провалили только первые 20 минут, и этого оказалось достаточно, чтобы проиграть. А если серьёзно, есть претензии к группе игроков. Возможно, я не угадал с составом. После того как счёт стал 0:2, команда пыталась играть, создавать моменты. Но нужно выходить и делать это с первых минут.
В начале игры мы проигрывали много единоборств как внизу, так и верховую борьбу, чем футболисты «Черноморца» пользовались. Ещё мы проваливали середину поля, плюс индивидуальные ошибки привели к пропущенным мячам, — приводит слова Хацкевича официальный сайт киевского «Динамо».
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