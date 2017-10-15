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Хацкевич: начну с шутки — «Динамо» К провалило только 20 минут, но этого хватило

15 октября 2017, воскресенье. 22:50 Футбол

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал поражение в выездном матче 12-го тура чемпионата Украины с «Черноморцем» (1:2).

«Если начать с шутки, то мы провалили только первые 20 минут, и этого оказалось достаточно, чтобы проиграть. А если серьёзно, есть претензии к группе игроков. Возможно, я не угадал с составом. После того как счёт стал 0:2, команда пыталась играть, создавать моменты. Но нужно выходить и делать это с первых минут.

В начале игры мы проигрывали много единоборств как внизу, так и верховую борьбу, чем футболисты «Черноморца» пользовались. Ещё мы проваливали середину поля, плюс индивидуальные ошибки привели к пропущенным мячам, — приводит слова Хацкевича официальный сайт киевского «Динамо».

Киевское «Динамо» проиграло «Черноморцу» в Одессе
Источник: Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев) Сообщить об ошибке
Теги
Динамо Киев Черноморец Од Александр Хацкевич
Новости. Футбол
15 октября 2017, воскресенье
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