Фанат «Ньюкасла» пролетел почти 11 тысяч км, но не попал на игру команды

Филиппинский болельщик «Ньюкасл Юнайтед» Кендрик Мон Де Леон пролетел почти 11 тысяч километров, чтобы посетить гостевой матч 8-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», однако не смог попасть на встречу из-за её переноса, сообщает The Sun.
Игра изначально была запланирована на 14 октября, но была перенесена на следующий день по просьбе правообладателя телетрансляций матчей АПЛ.
«Я, возможно, единственный филиппинский фанат «Ньюкасла». Потратил все свои сбережения, чтобы добраться сюда. Пролетел почти 11 тысяч километров, чтобы увидеть игру «Ньюкасла» с «Саутгемптоном» 14 октября… И сделал я всё это, чтобы узнать, что матч был перенесён на 15 октября – день моего обратного рейса в Филиппины. Наверное, ближе к своей команде уже никогда не подберусь…
Кстати, я не мог поменять рейс, поскольку это стоило бы состояние. Надеюсь, «Ньюкасл» возьмёт три очка. Очень расстроен», — сообщил фанат.
«Ньюкасл» в матче с «Саутгемптоном» дважды вёл в счёте, но в итоге сыграл вничью со счётом 2:2.