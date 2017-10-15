Шекспир: я не отрицаю, что «Лестер» может и должен играть лучше

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир оценил игру команды на старте сезона. «Лисы» занимают 18-е место в АПЛ.
«Мы можем и должны играть лучше, я не отрицаю этого. У нас были очень приличные игры, в которых мы не добились результата, хотя заслуживали его. Но были и матчи, в которых нам, вероятно, посчастливилось взять одно очко.
У нас есть прекрасная возможность исправиться — домашний матч против «Вест Бромвича» в понедельник. Самое сложное — переводить качество игры в турнирные очки. Нам не хватает стабильности», — цитирует Шекспира Sportsmole.