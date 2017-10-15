Кришито извинился перед болельщиками «Зенита» за поражение от «Арсенала»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито извинился перед болельщиками команды за домашнее поражение от тульского «Арсенала» (0:1) в матчей 13-го тура российской Премьер-Лиги.
«Извиняюсь за сегодняшнее поражение. Теперь нужно сосредоточиться на следующих матчах чемпионата, которые будут для нас важными. Команда должна учиться на таких поражениях», — написал Кришито в своём «инстаграме».
Для «Зенита» это поражение стало первым в новом сезоне РФПЛ. Несмотря на неудачный результат, команда из Санкт-Петербурга (28 очков) остаётся лидером в турнирной таблице чемпионата.
Шац: поражение «Зенита» связано со стечением сразу нескольких факторов