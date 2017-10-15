Хет-трик Икарди принёс «Интеру» победу над «Миланом»

В матче 8-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал «Милан». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей хет-трик оформил нападающий Мауро Икарди, который забил свой третий гол с пенальти уже на 90-й минуте. В составе «Милана» отличились форвард Сусо и хавбек Джакомо Бонавентура. Таким образом, нерадзурри одержали седьмую победу в восьми матчах нового сезона чемпионата Италии, а «Милан» потерпел третье поражение подряд.
«Интер» (22 очка) располагается на втором месте в турнирной таблице Серии А, «Милан» (12) находится на девятой строчке.