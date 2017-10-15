Маер: хочу извиниться перед «Ростовом» и болельщиками за незабитый пенальти

Полузащитник «Ростова» Жан Маер прокомментировал домашнее поражение от «Рубина» (0:1) в матче 13-го тура РФПЛ. Маер не реализовал пенальти при счете 0:0.
«Считаю, что «Ростов» в этом матче выглядел гораздо лучше соперника, но к сожалению результат оказался для нас не очень хорошим. Нам нужно прибавлять и стараться победить в следующих играх.
Тренер решил, кто должен бить пенальти. Мне сегодня не повезло, поэтому хочу извиниться перед командой и болельщиками", — приводит слова Маера DonNews.
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.
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