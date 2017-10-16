Икарди: оформить хет-трик в таком матче — особое чувство, я не могу его описать

Форвард «Интера» Мауро Икарди поделился впечатлениями от победы в матче 8-го тура чемпионата Италии с «Миланом». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца » и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:2.
«Забить решающий гол в таком матче и оформить хет-трик — это особое чувство, я не могу его описать. Я разговаривал с некоторыми из моих товарищей по команде и знал, что должен забить сегодня. Пусть критикующие меня люди говорят что угодно, но я делаю то, что нужно — помогаю команде и забиваю голы. Конечно, всегда забивать невозможно. Я рад за себя и за «Интер», прежде всего рад победе.
Слишком рано говорить о борьбе за скудетто. Мы делаем все правильно, теперь нужно подумать о следующем матче — против «Наполи». Это особый матч для меня, потому что они лидеры и играют в лучший футбол в Европе», — сказал нападающий в эфире Mediaset Premium.