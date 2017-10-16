Монтелла: очень горжусь тем, что мы играли с душой настоящего «Милана»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился впечатлениями от поражения в матче 8-го тура чемпионата Италии с «Интером». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца » и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:2.
«Мы провели отличный второй тайм, и я очень горжусь тем, что мы играли с душой настоящего «Милана» — играли так, как мне нравится. Жаль, что не получилось набрать очки, но по качеству футбола команда находится на правильном пути. После этого матча мы можем чувствовать оптимизм. Я вижу, что стакан наполовину полон и хочу продолжить работу.
Соперник был гораздо лучше в реализации моментов, но я призываю игроков использовать этот характер в будущем, потому что если мы будем играть так, то больше не проиграем.
Ход матча изменился, потому что мы показали гордость и решимость проявить себя. Трудно сделать одним целым новый проект с таким количеством новых игроков, особенно когда у вас не так много времени. Но я считаю, что финиш в топ-4 абсолютно реален», — сказал тренер в эфире Mediaset Premium.