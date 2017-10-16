Глушаков: фанаты меня ругали, ругают и будут ругать. Я к этому привык

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым поделился мнением о критике игроков команды болельщиками красно-белых в начале нового сезона.
«Если судить по сообщениям в «Инстаграме», то в наш адрес была и критика, и поддержка. Но я привык: фанаты меня ругали, ругают и будут ругать. Это нормально. После хороших матчей любят, после плохих – критикуют. Я же не говорю, что был в огромном порядке в начале сезона. Просто проблема в том, что люди не понимают, что происходит внутри тебя, внутри команды. Им кажется, что ты не отдаёшься на поле, хотя на самом деле бегаешь из последних сил. Разные факторы могут влиять: бывает, что физическое состояние не идеальное, бывает психологическое, когда что-то в жизни происходит. Я не говорю о себе в данном случае, речь в целом о футболе», — сказал Глушаков.
Полное интервью с Денисом Глушаковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.