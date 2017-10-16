Перишич: надеюсь, фанаты всегда будут поддерживать «Интер» так, как в дерби

Полузащитник «Интера» Иван Перишич поделился впечатлениями от победы в матче 8-го тура чемпионата Италии с «Миланом». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 3:2.
«Дерби — это всегда особенный матч, а победа в концовке — вообще нечто. Я благодарю фанатов и надеюсь, что они всегда будут поддерживать нас так, как сегодня. Во втором тайме было непросто, но мы показали хороший футбол, несмотря на те небольшие ошибки.
Мы на правильном пути и должны продолжать, пытаясь играть еще лучше. Вы можете сказать, что мы уже играем в лучший футбол, чем в прошлом сезоне, но команде предстоит еще много работы», — цитирует Перишича пресс-служба нерадзурри.
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