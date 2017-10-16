В Боснии игроки встали на одно колено во время матча, протестуя против судейства

Футболисты боснийского клуба «Босна Високо» в матче второго дивизиона чемпионата страны с «Звезда Градачац» встали на одно колено, повторив ставший известным за последнее время протестный жест.
На последних минутах встречи главный рефери позволил хозяевам, игрокам «Звезды», которые выигрывали со счётом 1:0, тянуть время. Гости выразили свой протест арбитру, усевшись на газон (некоторые игроки опустились на одно колено). Однако хозяева не обратили внимания на данный протест игроков «Босны» и забили в их ворота ещё два гола.
Видео можно посмотреть на канале Gradacac.com в YouTube.
Ряд игроков Национальной футбольной лиги переставали вставать во время исполнения гимна США в качестве протеста против жестокого обращения полиции с темнокожими гражданами страны. Президент США Дональд Трамп раскритиковал футболистов НФЛ, которые отказываются вставать при исполнении гимна, и призвал увольнять их. Эти высказывания Трампа привели к большому количеству протестов с участием американских команд и спортсменов.
Перед началом матча 8-го тура немецкой Бундеслиги между «Гертой» и «Шальке» (0:2) данный жест повторили футболисты берлинского клуба.